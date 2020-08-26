В Новосибирске может появиться памятник жертвам Холокоста: на него соберут 15 миллионов рублей

В Новосибирске хотят установить памятник жертвам холокоста. Фото: предоставлено героями материала

В Новосибирске хотят установить памятник жертвам холокоста в виде мемориала с красной звездой. Инициатива принадлежит местной еврейской общине «Бейт Менахем» и располагаться памятник будет как раз около здания общинного культурного центра на улице Щетинкина, 68.

— Победа в этой войне — очень значимое событие для всего мира. Идея создания подобного монумента появилась у нашей общины еще давно. В этом году, как раз в годовщину 75-летия Победы, мы решили ее реализовать. Мы очень долго продумывали концепцию этого памятника, для нас очень важно, чтобы он был уникальным, символичным. Этот мемориал будет посвящен не только памяти жертв Холокоста, но и станет неким символом нашей благодарности Красной армии за все те подвиги, которые совершали ее солдаты во время войны. Именно в честь этого на монументе будет изображена красная звезда, а также высечена надпись «Помним. Благодарим», — рассказал КП-Новосибирск равин Новосибирска Шнеур-Залман Заклас. — Расположенные рядом крылья ангела будут символизировать Божественную благодать и защиту для Красной армии, а конструкция из железнодорожных путей напомнит нам о том, что большую роль в спасении нашего народа сыграла как раз эвакуация евреев в Новосибирск с территорий, куда рвались нацисты. Кроме того, на постаменте будут высечены слова «Помним» и «Благодарим». На наш взгляд, память о таких событиях просто необходимо сохранять. Людям нужно помнить, что в мире было и есть не только зло, но и добро. В современном мире, где насчет Второй мировой войны постоянно ведутся дискуссии, а насчет ее итогов и роли, которую в ней сыграла Красная армия, появляются разные, порой не самые положительные суждения, такая память имеет особую ценность. Мы не хотим вступать в споры с теми, кто имеет позицию, отличную от нашей, и, предполагаем, что кому-то идея этого памятника может не понравиться, но мы хотим, чтобы все знали, что наша община, говорит солдатам Красной армии искреннее спасибо.

Представлять собой памятник будет наклонную бетонную площадку постамента, отделанный полированным гранитом. Фото: предоставлено героями материала

Представлять собой памятник будет наклонную бетонную площадку постамента, отделанный полированным гранитом. Вертикальная часть постамента будет выполнена из полированного мрамора с нанесением рельефа. Композиция из крыльев, звезды и железнодорожных путей выполнена из цветного стекла и бронзы, с нанесением рисунка и надписей. Планируется также установить подсветку. Предполагается, что обойдется памятник примерно в 15 миллионов рублей. Община «Бейт Менахем» после получения разрешения от мэрии города планирует открыть сбор средств на установку будущего мемориала.

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