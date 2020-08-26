Сибиряка, ударившего пилота в самолете, отправили в колонию

Сибиряк покрыл матом и ударил пассажиров, стюардесс и командира самолета.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Суд города Оби отправил в колонию мужчину, который устроил дебош в самолете «Минеральные Воды — Новосибирск». Сибиряк буянил так сильно, что его пришлось примотать к креслу скотчем.
— Установлено, что ранее судимый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при посадке на самолет ругался нецензурной бранью, толкал бортпроводников и ударил командира самолета. После этого он оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью , — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Сибиряку назначили наказание — 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Мужчина и его адвокат подавали апелляцию, чтобы приговор смягчили, но суд оставил все без изменения.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года. Новосибирец изрядно выпил перед полетом, а внутри устроил скандал: ругал соседей матом, пинался и рвался в кабину к пилоту «на пару слов». Связать его скотчем стюардессам помогли другие пассажиры. В таком виде он встретил сотрудников полиции и продолжил дебош уже в их отделе.
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