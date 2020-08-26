Сибиряка, ударившего пилота в самолете, отправили в колонию

Сибиряк покрыл матом и ударил пассажиров, стюардесс и командира самолета. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд города Оби отправил в колонию мужчину, который устроил дебош в самолете «Минеральные Воды — Новосибирск». Сибиряк буянил так сильно, что его пришлось примотать к креслу скотчем.

— Установлено, что ранее судимый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при посадке на самолет ругался нецензурной бранью, толкал бортпроводников и ударил командира самолета. После этого он оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью , — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сибиряку назначили наказание — 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Мужчина и его адвокат подавали апелляцию, чтобы приговор смягчили, но суд оставил все без изменения.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года. Новосибирец изрядно выпил перед полетом, а внутри устроил скандал: ругал соседей матом, пинался и рвался в кабину к пилоту «на пару слов». Связать его скотчем стюардессам помогли другие пассажиры. В таком виде он встретил сотрудников полиции и продолжил дебош уже в их отделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пойдем выйдем»: пассажира связали скотчем за грандиозный дебош на борту самолета

Чтобы остановить мужчину, его пришлось примотать скотчем к креслу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru