«Куда только мама смотрит»: белый медвежонок оттаскал сестру за ухо под водой

Медвежата подрались в воде. Фото: стоп-кадр
В объектив новосибирского фотографа Анны Новиковой попал забавный момент. Белы медвежата Норди и Шайна устроили потасовку под водой. Зачинщиком драки был брат. Он схватил сестру за ухо и начал топить. Шайна упорно сопротивлялась и пыталась не дать себя в обиду.
За потасовкой медвежат собралось понаблюдать много зрителей. Также равнодушным не оставил ролик, который фотограф опубликовала на своем YouTube-канале. Менее чем за сутки его посмотрели около трехсот человек.
— Это кто же тебе, хулиган мохнатый, мою любимую Шайночку разрешал за «загривок» таскать? Нет, ну Вы только посмотрите! Здоровый битюк справился с малышкой! Не играй с ним, Шайночка, пусть один развлекается, если не умеет бережно к девочкам относиться!
— Вот чертов пацан, чуть не утопил ее.
— Вот наглец, вцепился в ухо Шайночки и топит ее! Шайночка кусь-кусь его!
Многих заинтересовал вопрос, а что в это время делала мама. По словам Анны Новиковой мама совсем не проявляла интерес к драке детенышей: она спала в стороне.
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