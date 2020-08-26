«Куда только мама смотрит»: белый медвежонок оттаскал сестру за ухо под водой

Медвежата подрались в воде. Фото: стоп-кадр

В объектив новосибирского фотографа Анны Новиковой попал забавный момент. Белы медвежата Норди и Шайна устроили потасовку под водой. Зачинщиком драки был брат. Он схватил сестру за ухо и начал топить. Шайна упорно сопротивлялась и пыталась не дать себя в обиду.

За потасовкой медвежат собралось понаблюдать много зрителей. Также равнодушным не оставил ролик, который фотограф опубликовала на своем YouTube-канале. Менее чем за сутки его посмотрели около трехсот человек.

— Это кто же тебе, хулиган мохнатый, мою любимую Шайночку разрешал за «загривок» таскать? Нет, ну Вы только посмотрите! Здоровый битюк справился с малышкой! Не играй с ним, Шайночка, пусть один развлекается, если не умеет бережно к девочкам относиться!

— Вот чертов пацан, чуть не утопил ее.

— Вот наглец, вцепился в ухо Шайночки и топит ее! Шайночка кусь-кусь его!

Многих заинтересовал вопрос, а что в это время делала мама. По словам Анны Новиковой мама совсем не проявляла интерес к драке детенышей: она спала в стороне.

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