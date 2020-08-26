Более 60 социальных объектов построят в Новосибирской области до конца 2020 года

Строительство социальных объектов идет полным ходом. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

В среду, 26 августа, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на пресс-конференции рассказал о ходе строительства социальных объектов в Новосибирской области. Он подчеркнул, что вспышка коронавируса внесла свои коррективы в работу: сейчас под контролем правительства Новосибирской области строятся 85 социальных объектов, но будет сдан 61 объект.

- Сегодня ведется активное строительство как крупных объектов регионального значения, таких как многофункциональная ледовая арена, региональный центр волейбола и перинатальный центр, так и менее масштабных, но крайне необходимых отдельным населенным пунктам – школ, детских садов, спортивных сооружений и домов культуры. На это предусмотрено более 10,6 миллиардов рублей, - подчеркнул Иван Шмидт.

Уже введены в эксплуатацию два объекта, построенных в рамках нацпроектов – школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска (нацпроект «Образование») и школа по ул. Тюленина в Калининском районе Новосибирска (нацпроект «Жилье и городская среда»). Продолжается возведение еще 22 объектов по нацпроектам «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда»: 20 детских садов на 3730 мест и двух школ на 1625 мест. Они откроют свои двери до конца 2021 года.

Кроме того, в регионе ведется строительство 44 объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2020 году начнут работу 32 фельдшерско-акушерских пункта, здание врачебной амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района и здание корпуса патоморфологической лаборатории в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер». Строительство еще 10 ФАПов продолжится в следующем году.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году будут введены два дома культуры – в селе Вознесенка Баганского района и в поселке Чернаково Ордынского района. Оба вместимостью по 100 мест.

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» уже в сентябре 2020 года откроется крупнейший за Уралом региональный центр волейбола в Новосибирске. Среди переходящих спортивных объектов – многофункциональная ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово и реконструкция бассейна по ул. Воинской в г. Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru