Новосибирец на иномарке сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет

Ребенок шел на зеленый свет. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Утром в среду, 26 августа, иномарка сбила 11-летнего мальчика. Произошло это в Советском районе, напротив политехнического колледжа.

— В 11:20 34-летний водитель на автомобиле «Киа Рио» двигался со стороны улицы Российская в сторону улицы Демакова. У дома № 3к1 по улице Российская наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Мальчика увезли в больницу с травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Напомним, в субботу, 22 августа, в Советском районе пострадала 10-летняя девочка. Ее сбила иномарка, когда школьница переходила дорогу с велосипедом.

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