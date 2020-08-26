Стало известно, когда завершат строительство волейбольного центра

Глава региона озвучил, когда достроят волейбольный центр в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе Координационного совета, где обсудил подготовку и проведение в России Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года.

Первое заседание совета прошло 25 августа в режиме видеоконференции.

— Новосибирские матчи Чемпионата будут проходить в региональном центре волейбола. Сейчас мы завершаем его строительство. Здание центра состоит из двух блоков — большой блок с ареной для основных игр, малый блок с ареной для тренировок. В большом блоке будет размещаться более пяти тысяч зрителей. Акт готовности мы подписываем 3 сентября, — отметил глава региона.

Также заканчиваются работы по благоустройству береговой линии озера «Надежда» у центра волейбола. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 года пройдет в десяти городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Красноярске.

В Региональном центре волейбола города Новосибирска планируется провести групповой этап Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 года.

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