«Бермудский треугольник какой-то»: водители теряют номера в огромной луже на Затулинке

Жители Затулинки ищут владельцев номеров после каждого дождя. Фото:предоставлены Семеном Дулесовым

Новосибирец Семен Дулесов рассказал о «Бермудском треугольнике» возле дома на улице Петухова, 12\1. На прошлой неделе дожди затопили перекресток и несколько машин потеряли номера, преодолевая лужу.

— Лужа стояла пять дней, более 10 водителей потеряли номера, при мне машины там ломались. Сегодня лужу откачали, я искал там свой номер — а нашел два чужих, еще четыре при мне достали. Это наш «Бермудский треугольник», — сообщил КП-Новосибирск Семен Дулесов.

Яма имеет глубину до 20 см, утверждают водители. Фото:предоставлено Семеном Дулесовым

Местный житель Михаил Алехин предупреждает — на дне лужи скрывается большая яма, проблема беспокоит водителей еще с 90-х годов.

— У меня Toyota Mark II c высоким клиренсом, но я потерял там подкрылок — минус 600 рублей. Раз в год там езжу, но объехать это место не получается, — рассказал Михаил Алехин.

Жители Затулинки уверены — яма в луже глубиной 15-20 см, но ремонтировать ее не спешат.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в администрацию Кировского района по срокам ремонта ямы.

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