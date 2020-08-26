В Новосибирске из-за гейзера отключили горячую воду в 237 домах: когда ее снова включат

Проблему обещают устранить за сутки. Фото: предоставлено Романом Камелиным.

В Сибирской генерирующей компании КП-Новосибирск рассказали, что из-за гейзера, который случился на улице Лескова, пришлось отключить горячую воду в 237 многоэтажках. Исправить все должны за сутки.

— Утром 26 августа в Октябрьском районе произошел порыв на магистральном трубопроводе на улице Бориса Богаткова, вода вышла на поверхность возле дома по улице Лескова, 15. В зоне отключения горячего водоснабжения находятся 237 многоквартирных домов. После уточнения места дефекта бригада приступит к земляным работам и ремонту. Работы по плану должны завершить 27 августа, к 20 часам. На заполнение трубопроводов потребуется еще 1-2 часа, после чего жители домов получат горячую воду, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

Показываем, в каких домах отключили горячую воду. Фото: "Мой Новосибирск"

Напомним, о порыве трубопровода рассказали новосибирцы. Один из них, приехав на работу, увидел на парковке «долину гейзеров»: потоки кипятка и густые клубы пара.

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