Под Новосибирском «Volkswagen» сбил женщину, которая шла по встречке

Под Новосибирском насмерть сбили женщину. Фото: ГУ МВД по НСО
Под Новосибирском на автодороге «Куйбышев — Венгерово» произошла трагедия. Там водитель на «Volkswagen» сбил 38-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась до приезда бригады врачей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Это произошло 25 августа в 19.30 часов. Известно, что 26-летний житель Куйбышева житель ехал со стороны поселка Заречный в сторону Венгерово, — рассказали в ведомстве.
Новосибирцы удивились, как можно было сбить пешехода при свете дня и на пустой дороге, испещренной ямами.
Проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в тот же день «ГАЗель» в Новосибирске сбила женщину. Она погибла. Грузовик ехал по проспекту Дзержинского со стороны поселка Каменка в сторону улицы Волочаевской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ГАЗель» неслась как истребитель»: в Новосибирске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину.
Водитель «ГАЗели» с места ДТП скрылся. (подробнее)