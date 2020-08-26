Под Новосибирском «Volkswagen» сбил женщину, которая шла по встречке

Под Новосибирском насмерть сбили женщину. Фото: ГУ МВД по НСО

Под Новосибирском на автодороге «Куйбышев — Венгерово» произошла трагедия. Там водитель на «Volkswagen» сбил 38-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась до приезда бригады врачей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло 25 августа в 19.30 часов. Известно, что 26-летний житель Куйбышева житель ехал со стороны поселка Заречный в сторону Венгерово, — рассказали в ведомстве.

Новосибирцы удивились, как можно было сбить пешехода при свете дня и на пустой дороге, испещренной ямами.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в тот же день «ГАЗель» в Новосибирске сбила женщину. Она погибла. Грузовик ехал по проспекту Дзержинского со стороны поселка Каменка в сторону улицы Волочаевской.

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