Еще 47 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 11 тысяч человек

От коронавируса излечились еще 50 человек. Фото: архив «КП»

В среду,26 августа, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 47 человек, при этом 50 выписали, два человека умерли. Эта женщины: одной было 60 лет, второй — 71 год.

— В регионе зафиксировано 11 141 случай заражения коронавирусом, в том числе инфицировано 670 детей. 9 844 пациента выздоровели. К сожалению, скончались 346 человек, — сообщили в оперштабе.

Жертвами инфекции стали в основном пожилые люди.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 49 человек, не могут сами дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 13 пациентов.

Несмотря на то, что инфекция окончательно не ушла из региона, ограничительные меры почти все сняты. В прежнем режиме работают кафе и рестораны, также разрешили открыть фитнес-центры. Но под запретом кинотеатры и массовые мероприятия.

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