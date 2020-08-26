В Новосибирской области от коронавируса скончались еще два пациента: что о них известно

От коронавируса умерли две женщины. Фото: архив «КП»

В среду, 26 августа, стало известно, что еще двое пациентов инфекционного госпиталя скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек, — говорится в сообщении оперштаба. — В реанимации находятся 49 человек. Самостоятельно не могут дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 13 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 47 человек, выздоровели 50 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 11 141 человек, в том числе 670 детей, выздоровели 9 844 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 30 сентября. Тем не менее, почти все ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса, сняты. В понедельник, 24 августа, открылись фитнес-центры. Но по-прежнему в общественных местах нужно быть в защитной маске, закрыты кинотеатры, под запретом массовые мероприятия.

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