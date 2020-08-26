«Кругом кипяток и густой пар»: новосибирец попал в «долину гейзеров» возле своего офиса

Горячая вода затопила двор и парковку. Фото: предоставлено Романом Карелиным

В среду, 26 августа, в Новосибирске возле дома №15 на улице Лескова произошел прорыв горячей воды, паром заполнило ближайший двор. Рассказал об этом очевидец Виталий: он приехал в офис, но на парковке его ждала полоса препятствий.

— Круто приехал на работу! Долина гейзеров, кипяточек! — рассказал Виталий, поделившийся видео в группе «Инцидент Новосибирск». — И так далеко не первый раз, и в одном и том же месте.

Подписчики в комментариях рассказали, что за лето этот двор топило минимум 6 раз.

— А выглядит красиво, сибирские бани! — пошутили они.

В «Сибирской генерирующей компании» КП-Новосибирск сказали, что уточнят причину прорыва и сроки его устранения позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru