Новосибирские фитнес-клубы объединились в ассоциацию

Фото: ​​​​​Екатерина Панферова.

Весной 2020 года жизнь в мире фактически замерла. Все из-за коронавируса. Из привычного темпа выпали в том числе и спортсмены, и фитнес-клубы. Никто еще не предполагал, что вынужденный перерыв затянется на несколько месяцев, и даже не представлял, какие последствия ждут спортивную индустрию. Практически все новосибирские игроки рынка фитнес-услуг решили скоординировать свои действия по выживанию.

- Мы уже с 9 апреля начали говорить о том, что спортивные залы нужно открыть. Понимаете, человек с плохим самочувствием не пойдет на тренировку. Санитайзеры у нас и так установлены согласно требованиям. Но ВОЗ задала шкалу с индикатором опасности для фитнес-индустрии в 9 баллов. Шансов открыться не было. Руководители новосибирских фитнес-клубов создали свой чат. Из-за общей беды мы незаметно сдружились, хотя раньше даже особо и не взаимодействовали между собой. Стали делиться опытом, подсказывать что-то друг другу, предлагать различные пути решения. Так родилась идея объединиться. Появилась Ассоциация операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, - рассказала президент этой ассоциации Марина Дорошенко.

Активисты новой организации принялись за работу с настоящим спортивным упорством. За короткий срок они побывали в региональном министерстве спорта, минпромторге, правительстве области, где предложили свой план действий по выводу спортивной индустрии города из простоя.

- Сделано на самом деле очень много. На нас обратили внимание, в Роспотребнадзоре прямо так и сказали: «Мы хоть узнаем, кто вы такие». Мы вошли в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии России. Совместно с ними помогали в разработке федерального документа, который превратился в методические рекомендации для нашей сферы от 4 июня 2020 года. В планах на следующий год у нас масса мероприятий. На День города хотим собрать спортивный фестиваль на 4 - 5 тысяч человек. Мы будем активно содействовать развитию национального проекта «Спорт - норма жизни», согласно которому спортом должно заниматься 55% населения. Словом, лето 2021 года будет самым спортивным, - поделилась планами Марина Дорошенко.