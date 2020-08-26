«Увезите ее отсюда!»: в Новосибирске жителей пятиэтажки напугала змея

Змея заползла на ветку, а потом ее положили в коробку. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске во двор пятиэтажки на улице Александра Невского заползла небольшая змея. Она распугала местных жителей. Не зная, что делать с рептилией, они посадили ее в коробку и вызвали спасателей.

— Спасатели выехали на вызов днем 25 августа. К их приезду кто-то из жильцов дома догадался взять ветку, на которую заползла змея, после чего ее вместе с веткой положили в картонную коробку, — сообщили спасатели МАСС. Им осталось только закрыть коробку, вывезти животное в лес и отпустить его там.

В соцсетях решили, что змея, судя по окраске, не уж. Возможно, она жила до этого у кого-то дома.

— Надо зверушку на передержку забрать. Вдруг это владельцы разыскивают, — написали в соцсетях.

Напомним, 24 августа спасатели помогли выпустить на волю летучую мышь. Она залетела в школу и спряталась за жалюзи. Несмотря на мини-размер, мышь напугала школьного завхоза своим шипением.

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