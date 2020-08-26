«Отдай, она моя!»: котята-манулы подрались из-за игрушки в новосибирском зоопарке

Малыши подрались за игрушку. Фото: стоп-кадр.
Новосибирский фотограф под ником Kivuli снял в вольере у котят-манулов забавный момент. Один из малышей играл подвешенными за крючок перышками, но тут подошел его братик или сестричка. Котята сразу же устрашающе выгнули спинки и накинулись друг на друга. Игрушку никто отдавать не хотел.
Фотограф рассказал, что котятам приходиться много соревноваться друг с другом — их в вольере восемь.
Котят в вольере 8 - они частенько затевают ссоры и драки. Фото: стоп-кадр
Подписчики очень умилились малышам:
— Это сладко, как сахар!
— Слишком красиво! — написали они в комментариях.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в июне в Новосибирском зоопарке у трех самок родилось 16 котят. Самая плодовитая из них принесла сразу 8 детенышей. Беби-буму помог режим самоизоляции: во время беременности мамам-кошкам не мешал шум от посетителей. Вначале робкие котята прятались за мамами, а теперь с конца июля выходят на первые прогулки.
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