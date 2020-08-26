Стало известно, как выглядит душитель из «Березовой рощи»: следователи обнародовали его фото и ищут новых жертв

Мужчине, нападавшему на женщин у парка, предъявили обвинение. Фото: СК по Новосибирской области

В СК по Новосибирской области обнародовали фотографии 45-летнего душителя из «Березовой рощи». Следователи ищут новых жертв мужчины.

— По версии следствия, 8 августа около 3 часов подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в парке «Березовая роща» напал на ранее ему незнакомую 32-летнюю женщину. Мужчина подошел к ней со спины, схватил за шею, начал сдавливать, пока женщина не потеряла сознание. После чего нападавший совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователи ищут новых жертв душителя. Фото: СК по Новосибирской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством».

Ему предъявлено обвинении, решается вопрос о заключении его под стражу. Мужчин ранее был уже судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Известно о еще одной женщине, на которую напал новосибирец. Фото: СК по Новосибирской области

Известно, что он напал еще на одну женщину. Следователи ищут новых жертв душителя.

Тех, кто пострадал от действий этого мужчины, просят обратиться в следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирска по адресу: улица Кошурникова, дом 10, либо позвонить по телефону: 8 — 383 — 208 — 23 — 46 или 8 — 383 — 203 — 57 — 39.

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