Сибиряка задавил комбайн: мужчина пытался его отремонтировать

Сибиряк пытался починить комбайн и погиб. Фото: пресс-служба областного ГИБДД

Под Новосибирском произошла трагедия. В трех километрах от села Победа в Усть-Таркском районе под колесами зерноуборочного комбайна погиб 34-летний мужчина. Он вместе с коллегами пытался его отремонтировать. Это произошло 24 августа. О несчастном случае рассказали в областном ГИБДД

— В ходе ремонта пружины мужчина находился между передним колесом техники и жаткой. Нужно было опустить жатку комбайна на специальную стойку, для чего требовалось запустить двигатель, чтобы воспользоваться гидравликой. Коллега поднялся в кабину и запустил двигатель, в это время комбайн поехал, — рассказали в ведомстве.

Мужчина погиб под колесами до приезда врачей «скорой».

Напомним, накануне в Новосибирске «ГАЗЕль» сбила женщину. Сибирячка от полученных травм скончалась на месте.

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