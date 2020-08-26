Новосибирцы трое суток стоят в очереди за разрешением на охоту: министр объяснил почему

Охотникам приходится собираться в очереди, чтобы получить разрешение. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирские охотники штурмуют Управление использования природных ресурсов на улице Жуковского. Они пытаются получить разрешение на охоту. Со слов охотников, ради документа им приходится стоять в очереди по трое суток.

— Переоформить разрешения через МФЦ и прочие заведения «нереально» — запись туда начинается только с сентября или даже с середины октября, — рассказал один из охотников группе «АСТ-54».

Оказалось, причиной ажиотажа стало то, что в этом году охотничий сезон перенесли: он начнется раньше на неделю, с 29 августа. Об этом стало известно еще 19 августа. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко объяснил, что изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона.

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