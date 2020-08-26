«Пенсионеры в шоке»: сибирячка устроила откровенные танцы в метро в костюме супергерл

Девушка станцевала в метро в костюме супергероини. Фото: Кадр из видео
Полина Дубкова — танцовщица из Новосибирска, которая уже два года живет в Москве, где обучает девушек танцам. Сибирячка активно ведет свои соцсети и любит баловать своих подписчиков откровенными видео. На этот раз девушка станцевала в метро в костюме супергероини: реакция других пассажиров на такую хореографию в подземке оказалась самой разной.
— Супергерл танцует в метро, какая реакция вам запомнилась больше всего? — подписала видео сибирячка.
На кадрах ролика видно, что большинство людей были все же очень удивлены происходящим и с недоверием косились на девушку. Но некоторых танцы в подземке ничуть не смутили, нашлись даже те, кто с радостью присоединился в Полине.
Не оставили без внимания танец девушки и ее подписчики. И здесь мнения людей тоже разделились: были и те, то счел танец сибирячки забавное идеей, а были и те, кто уверен, что девушка только мешала прохожим:
— Танец — супер! Реакция людей особенно забавна.
— Пенсионеры там в шоке просто.
— Смотрится глупо, не понимаю, зачем мешать прохожим?
— А мне кажется, вышло бомбово! — пишут люди.
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