Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние коронавирусом заболели полсотни человек. Фото: архив «КП»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 августа 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 460 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 094 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 669 детей.
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 59 человек, выписали с выздоровлением 61 пациента. К сожалению, еще трое человек умерли в инфекционном госпитале. Всего за время эпидемии скончались 344 пациента.
Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.
В реанимации сейчас — 50 человек. К аппарату ИВЛ подключили 9 пациентов.
Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 9 794 человек.
В Новосибирской области сняли большую часть ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, но режим повышенной готовности продлили до 30 сентября. Людям по-прежнему надо быть в общественных местах в защитной маске, также под запретом массовые мероприятия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru