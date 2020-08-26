Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние коронавирусом заболели полсотни человек. Фото: архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 августа 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 460 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 094 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 669 детей.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 59 человек, выписали с выздоровлением 61 пациента. К сожалению, еще трое человек умерли в инфекционном госпитале. Всего за время эпидемии скончались 344 пациента.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

В реанимации сейчас — 50 человек. К аппарату ИВЛ подключили 9 пациентов.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 9 794 человек.

В Новосибирской области сняли большую часть ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, но режим повышенной готовности продлили до 30 сентября. Людям по-прежнему надо быть в общественных местах в защитной маске, также под запретом массовые мероприятия.

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