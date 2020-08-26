Новосибирцы больше восьми лет пытаются избавиться от гаражей на детской площадке

Новосибирцы уже несколько лет борются с гаражами, стоящими на детских площадках. Фото: Елена Отмахова\Сибкрай.ru

Новосибирцы уже несколько лет борются с гаражами, стоящими на детских площадках. Ведь еще пять лет назад депутатами горсовета была создана программы, согласно которой, металлических сооружений во дворах уже и быть не должно. Однако по факту, в некоторых участках города эта проблема стоит все еще очень остро.

— Восемь лет я их пыталась привлечь каким-то образом: приглашала на собрания, хотела пойти с ними на какой-то компромисс, чтобы они организовались в маленький кооператив, чтобы следили за порядком, — рассказала изданию Сибкрай.ru свою историю борьбы с гаражами во дворе старшая по дому №62 на улице Переездная Надежда Ахмедова. — В мэрии мне говорили, если обращалась: это частная собственность — разбирайтесь сами. Нужно, чтобы было решение собственников. Мы организовались и собрали подписи. Тогда мне сказали — подавайте в суд, на каждого человека.

Причем, на деле даже найти хозяев этих самых гаражей иногда удавалось с большим трудом. Надежда Александровна рассказывает, что с этим вопросом она просила помочь участкового, организовывала вечерние и ночные дежурства и даже прибегала к хитрости. К примеру, вешала на гаражи объявления: «Продаю гараж» и писала свой номер. Так разгневанные владельцы сами связывались с ней через какое-то время. Таким образом, сибирячке удалось выяснить, что из семи владельцев гаражей, только трое живут в их дома. Остальные — жители округи.

После этого жители дома все же обратились в суд. Но и там на решение вопроса ушло пару лет. Сейчас, получив на руки судебное решение, они планируют отправиться к судебным приставам.

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