В Новосибирске малышу мейн-куну понадобилось переливание крови: донором стал папа-кот

Маленькому котенкупотребовалось переливание крови после сложной операции: донором стал его кот-отец. Фото: https://vk.com/artemidaplus_nsk

Маленькому котенку в новосибирской ветклинике потребовалось переливание крови после сложной операции. Донором стал его кот-отец.

— Этот малыш стал нашим пациентом, можно сказать, еще до того, как появился на свет. Его кошку-маму Камелию привезли к нам на Кесарево сечение, потому что роды у нее протекали тяжело. И не успели мы с ним попрощаться, как малыш снова оказался у нас. У котенка был разрыв мочевого пузыря, а это — серьезный диагноз даже для взрослого животного, чего уж говорить о такой крохе… — рассказала в своей группе Вконтакте ветклиника «Артемида». — Стараниями наших врачей операция прошла успешно, но это был не конец, в каком-то смысле только начало. А дальше борьба с гипрекалиемией, обезвоживанием, постоперационная реабилитация, переливание крови — все серьезно. И тут особую роль сыграл кот Папа, красавец Диего и его хозяева. Именного он стал донором для своего малыша. Вел он себя потрясающе и просто покорил всех вокруг своим мужеством и достоинством. А сейчас сегодня у малыша анализы уже как у космонавта!

Новоиспеченные родители. Фото: https://vk.com/artemidaplus_nsk

В комментариях под постом сибиряки пожелали котенку скорейшего выздоровления и пожелали ему вырасти большим и сильным котом, прямо как его папа:

— Невозможно милая история. Пусть котя скорее выздоравливает!

— Здоровья и сил малышу.

— Выздоравливай, малыш. Расти большим и сильным котом! — пишут люди.

Кошка Камелия со своими котятами. Фото: предоставлено ветклиникой

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