«ГАЗель» неслась как истребитель»: в Новосибирске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

В Новосибирске водитель «ГАЗели» сбил женщину на пешеходном переходе и уехал. Фото: Гсавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель «ГАЗели» сбил женщину на пешеходном переходе и уехал. Сибирячка скончалась на месте от полученных травм.

— Сегодня, 25 августа, около семи вечера, водитель автомобиля «ГАЗель» ехал по проспекту Дзержинского со стороны поселка Каменка в сторону улицы Волочаевской. Возле дома № 169 на проспекте Дзержинского, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он сбил женщину, около 40 лет, которая от полученных травм скончалась на месте. Сам автомобилист с места ДТП скрылся, — пояснили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Сибирячка скончалась на месте от полученных травм. Фото: Гсавтоинспекция по Новосибирску

На месте случившегося работали экипажи ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Госавтоинспекции также напоминают, что водителю скрывшегося с места ДТП грозит административный арест до 15 суток.

Последствия ДТП засняли на видео очевидцы, позже ролики и снимки попали в сеть. В комментариях под постом подписчики паблика «АСТ-54» высказали свои версии причин случившегося:

— «ГАЗель» неслась как истребитель. Я ехала по встречке, так она чуть в меня не врезалась, а потом понеслась на обочину.

— На этом переходе часто такие трагедии происходят, место там такое.

— Страшно как, ужас просто! — пишут люди.

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