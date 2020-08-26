Погода в Новосибирске на 26 августа 2020 года: подует северный ветер

В Новосибирске снова будет пасмурно и дождливо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 26 августа 2020 года будет по-прежнему прохладной и дождливой.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +19-21 градус, ночью — +10-12. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +17-22 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы, ночью по юго-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем составит +14-16 градусов.

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