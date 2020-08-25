Кошка пыталась пронести в колонию под Новосибирском наркотики

Нарушительница очень раскаивалась в своем поступке. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Началась история с того, что охранники заметили кошку, которая пыталась попасть в мужскую колонию общего режима. Когда они пригляделись к животному, то сразу заподозрили неладное. Пушистую гостью удалось поймать на прилегающей к тюрьме территории: и, как оказалось, не зря:

— 21 августа в ИК-15 на кошке, которую обнаружили около режимного объекта, было изъято 3 запаянных шприца с веществом черного цвета, фрагмент упаковки с веществом порошкообразного вида, 3 иглы от шприца и сим-карта, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Признательных показаний кошка не дала. Она только смотрела на сотрудников печальными глазами и жалобно мяукала. Нарушительницу накормили, напоили молоком и отправили восвояси.

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