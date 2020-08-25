Новую школу в Болотном сдадут на три месяца раньше срока

Новую школу планируют на три месяца раньше срока. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников вместе с депутатами Законодательного Собрания приехал в Болотинский район, чтобы проверить, как исполняются его поручения, данные в прошлом и позапрошлом году. Одним из значимых местных объектов является строительство новой школы: сдать ее планируют на три месяца раньше срока, она откроет свои двери уже 1 сентября 2021 года.

Строительство школы №4 на улице Ремесленная, рассчитанной на 750 мест, идет за счет средств областного бюджета: обойдется оно в 530 миллионов рублей. Ранее предполагалось, что сдадут школу в декабре следующего года. Но производители работ заверили Губернатора, что сделать это можно будет уже к 1 сентября 2021 года. Это возможно благодаря заблаговременному получению проектно-сметной документации — еще до сноса старой школы.

Губернатор высоко оценил то, как организована работа на стройплощадке школы, а также поручил обратить особое внимание на качество и практичность внутренней отделки — «чтобы потом не пришлось каждый год стены водоэмульсионкой подкрашивать». Глава региона также отметил, что все объекты, реализующиеся в Болотном — нужны людям, и что сейчас необходимо понять, какие новые наказы сформируют программу действий в этом направлении на ближайшее время.

Новая школа будет рассчитана на 750 мест. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Как отметил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, такая активная работа ведется в нашем регионе именно благодаря тому, что у нас работает закон об исполнении наказов избирателей. А его заместитель Валерий Ильенко отметил, что эта школа уже давно была в числе наказов избирателей. Для жителей города она станет не просто учебным учреждением, но и настоящим культурным центром, ведь там будет работать актовый зал на 390 мест.

Кроме того, по поручению Губернатора также была реконструирована стоматологическая служба в рамках программы «Проведение капитального и текущего ремонта зданий (сооружений, помещений), государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области в 2019 году». Завершен был капремонт в феврале этого года и обошелся областному бюджету в 4,4 миллиона рублей.

Посетил Андрей Травников и новый детский сад «Сказка». Он был построен в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы» и рассчитан на 230 мест. В саду работают 10 групп, в числе которых группы общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности. Этот садик единственный а районе, где принимают детей уже с полутора лет. В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка», коллектив учреждения сегодня реализует 4 программы дополнительного образования: «Оздоровительная фитбол-гимнастика», «Голоса XXI века», «Шахматная школа» и «Ментальная арифметика». А в 2021 году перед детским садом «Сказка» за счет средств депутатского фонда планируется построить автопарковку.

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