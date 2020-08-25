«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» рассказала о том, как будет отстаивать поликлиники в Новосибирске

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов посетил с рабочим визитом Новосибирск. В пресс-центре «КП» - Новосибирск» он вместе с однопартийцами рассказал о том, как должна измениться медицина.

- Наша партия была создана в 1996 году и имеет в Новосибирске достаточно сильные традиции. Глядя на проходящую предвыборную кампанию, можно заметить, что идет битва баннеров и, соответственно, битва финансирования, а задача Партии пенсионеров, которую в народе считают партией мудрых людей, - перевести битву баннеров в битву мыслей, идей и программ, - обозначил намерения Владимир Ворожцов.

Он подчеркнул, что партия выступает за развитие системы здравоохранения, а в планах политического движения - уделить особое внимание гериатрии (направление медицины по профилактике и лечению болезней старческого возраста. - Прим. ред.).

- Существует такое направление, как педиатрия, имеются детские поликлиники… Но если говорить о людях, которым за 70, то им тоже требуется специализированное питание, например, - размышляет политик.

Его однопартиец, кандидат в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин отметил, что в том числе и благодаря его участию в Ленинском районе Новосибирска будет построена новая поликлиника.

- Изучая свой округ, на котором я был депутатом 15 лет, я обнаружил разрозненность 12 отделений поликлиники № 16 в Ленинском районе. Вопрос о строительстве нового медучреждения поднимался еще 5 лет назад, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Мы собрали более 500 подписей жителей, и губернатор принял решение о возведении новых поликлиник. Сам я сосредоточился на проблемах здравоохранения, - анонсировал планы Эдуард Кожемякин.

Оплачено из средств избирательного счета Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».