Футболисты «Новосибирска» просят пустить болельщиков на игры

Болельщики клуба просят разрешить им смотреть матчи на стадионах. Фото: ФК «Новосибирск»\https://vk.com/fcnsk

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск» написали петицию, обращенную к губернатору, с просьбой позволить им посещать футбольные матчи на стадионах. Сибиряки уверены, что сейчас эпидемиологическая ситуация в области уже позволяет это сделать.

— Новосибирские поклонники спорта соскучились по посещению матчей любимых команд, и только мы вместе с вами можем обратить внимание руководства региона на эту проблему. Уверены, что положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией позволяет допустить болельщиков на стадионы уже начиная с 1 сентября 2020 года. Естественно, при условии соблюдении всех санитарных норм, — пишет автор петиции пресс-атташе футбольного клуба Дмитрий Кондратьев.

Опубликована петиция на сайте Change.org, подписать ее может любой желающий. Кроме всего прочего, что в тексте обращения отмечается, что в большинстве городов России уже открыли доступ для болельщиков на футбольные стадионы, в разных городах заполняемость трибун допускается от 10 до 50 процентов от общей вместимости стадиона.

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