Сибирячка угнала машину у парня на первом свидании и поехала кататься с подругой

Сибирячку задержали сотрудники ДПС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирец познакомился с девушкой и решил подвезти ее до дома. Когда мужчина остановился, чтобы и вышел из машины, чтобы зайти в магазин, сибирячка решила не упускать свой шанс и угнала его машину.

— В ночь с 22 на 23 августа, около трех часов, 28-летний парень познакомился на улице с 30-летней женщиной. Молодой человек сначала решил подвезти ее до дома, но в дороге они разговорились, мужчина предложил заехать в магазин и купить вина. Когда он вышел из машины, сибирячка, которая к тому моменту уже была нетрезвой, угнала его автомобиль Mazda family и отправилась кататься по городу, заехав за своей 17-летней подругой, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Информация об угоне машины в Кировском районе поступила в дежурную часть полка ДПС. По адресу Зорге, 58 выехал экипаж. В итоге, найти машину удалось около четырех часов утра на улице Виктора Уса. При этом сибирячек не раз через громкоговоритель просили остановиться, но женщины эти требования игнорировали. Остановившись в районе дома № 1 на улице Виктора Уса, они решили сбежать, но угонщиц все же задержали автоинспекторы.

— В совершенном угоне женщины признались. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Автомобиль возвращен законному владельцу, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

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