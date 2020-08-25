Ой, мама, кто это?: стилист превратила сибирячку-инвалида в красавицу

Как вам такое преображение? Фото: instagram.com/goar_avetisyan/
Московский бьюти — блогер Гоар Аветисян преобразила новосибирских инвалидов. Об это визажист рассказала на своей страничке в «Инстаграм».
— Знакомьтесь , это Оксана и Орлан , от которых с самого рождения отказались родители и всю свою сознательную жизнь они провели в детском доме , — пишет Гоар в одном из своих постов. — Я решила организовать им поездку, которую они запомнят на всю жизнь и подарить им преображение.
Оксана и Орлан гостили в Москве три дня. За это время они успели прогулять по самым красивым местам в столице, пообщаться в живую с Гоар и рассказать ей о своей жизни. На память о себе бьюти-блогер подарила сибирякам новые телефоны — Iphone 11.
Подписчики Гоар оценили благородный поступок стилиста:
— Гоар, ты волшебница!
— У тебя доброе сердце!
— Вы визажист с большой буквы.
Ранее, КП-Новосибирск рассказывали историю Оксаны. Сибирячка инвалид с рождения. Мама от нее отказалась, и Оксану забрали в приемную семью. 10 лет назад благодаря интернету женщине удалось найти своих настоящих родителей, и она перебралась в Новосибирск.
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