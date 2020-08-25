Новый сервис доставки продуктов заработал в Новосибирске и области

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Покупатели в Новосибирске, Бердске, Оби, Каргате, Чулыме, Тогучине, Болотном, Карасуке, Купино и Черепаново могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов через приложение B-Pay. Доставка в дом или в офис доступна в городах, где работают Яндекс.Такси и Gett — партнёры привезут заказ за 15-40 минут. Ассортимент продуктов на платформе будет расширятся с подключением магазинов.

Приложение B-Pay можно скачать в AppStore и GooglePlay. Далее необходимо зарегистрироваться по номеру телефона, а после выбрать на главном экране магазин или кафе, где оформить заказ. Доставку продавец может оплатить самостоятельно или назначить ее стоимость для клиента.

Представители малого бизнеса - частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов и др. могут стать партнерами сервиса, если оставят заявку на площадке briskly.online и подключат платежи через МТС Кассу.

На правах рекламы