«Мамаша, ну вы даете»: видео с курящей беременной сибирячкой возмутило соцсети

Беременную сибирячку снял мужчина. Фото: стоп-кадр

В соцсетях появилось видео с беременной сибирячкой, вызвавшее волну возмущения. Снял ролик мужчина, который заметил девушку недалеко от своего автомобиля. В кадре видно, что она дама в положении без смущения курит при другом ребенке.

Ролик и появился в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Вот мамаша стоит, молодец вообще, — прокомментировал сибиряк. — Вы как считаете, это нормально?

Ролик вызвал споры в соцсетях. Большинство подписчиков возмутились — но тем, что автор ролика снимал курящую женщину без ее ведома.

— Конечно ненормально — сидеть втихушку снимать и выкладывать в интернет.

— Вам-то какое дело? Первую беременность курила: ну не могла я бросить.

— Много кто курил до беременности не может бросить курить во время нее. Это печально, но это реальность.

— Из-за никотина она может родить ребенка инвалида или с пороками органов, потом всю жизнь по больницам. О себе не думает, хотя бы о ребенке задумалась, — написали они в комментариях.

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