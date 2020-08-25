«Им грозит крупный штраф»: стали известны результаты экспертизы воздуха, где горел полигон

С начала августа на полигоне было несколько пожаров. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Руководителей мусорного полигона, где несколько дней подряд вспыхивала свалка, могут оштрафовать на крупную сумму. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Запрос туда направил новосибирский общественник Антон Бурмистров.

— МУП Новосибирска «САХ» надлежащих мер по недопустимости возгорания отходов на полигоне «Левобережный» не приняло. Директору предприятия внесено представление и возбуждены 2 административных дела в отношении юридического и должностного лица по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно статье, на должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 до трехсот 350 тысяч рублей.

В прокуратуре также оценили качество воздуха возле домов — превышения норм ПДК в нем не обнаружили.

Напомним, свалка возле Хилокского рынка впервые загорелась 5 августа. Повторно она вспыхивала еще через неделю. Пожарные объяснили, что на глубине происходило тление, поэтому мусор время от времени загорался. Ситуацию усугублял сильный ветер.

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