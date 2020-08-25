Спецпроект «Комсомольской правды»: за какую шубу голосуют сибиряки?

Говорят, что сибиряк - тот, кто тепло одевается, поэтому и не боится морозов. «Справедливо!» - решили в редакции «Комсомольской правды». И включили в свой конкурс «Любимые марки Сибири» спецноминацию «Одежда». Ведь чем гордятся сибиряки? Морозами в том числе. Потому что можно пощеголять в восхитительных мехах и роскошных шубах.

Присмотритесь к продукции иркутской компании «Меха Сибири», единственной в своих краях, имеющей замкнутый цикл - от выделки меха до реализации готовых изделий. Компания чтит традиции создания дивных шуб с 1922 года. Сегодня линейка предприятия широка и весьма привлекательна: женская, мужская, детская верхняя одежда, головные уборы, жилеты, пледы и аксессуары.

Вот как не отдать голос за «Меха Сибири»? Обязательно нужно проголосовать! А ведь таких замечательных участников в конкурсе «Любимые марки Сибири» множество. Спешите познакомиться с каждым!

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