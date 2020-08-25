Пожарные спасли новосибирца в инвалидном кресле: у него загорелся матрас

Пожарные спасли мужчину в инвалидном кресле. Фото: архив «КП»

Во вторник, 25 августа, около трех часов ночи очевидцы сообщили пожарным, что горит квартира на девятом этаже дома по улице Титова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Из задымленной квартиры спасли мужчину в инвалидном кресле и женщину. До возгорания они выпивали. Для эвакуации мужчины использовали спасательное устройство. По предварительной информации, причиной возгорания послужило неосторожное курение, загорелся матрас на кухне. Дым учуяли соседи снизу, они прибежали и потушили матрас, — рассказали спасатели.

Из-за сильного дыма из квартир на десятом этаже спасатели эвакуировали еще шесть человек. Их осмотрели медики.

Дознаватели МЧС России выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

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