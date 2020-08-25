В Новосибирске таксист врезался в катафалк с покойником

Таксист врезался в катафалк с покойником. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 25 августа, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Там на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского такси врезалось в катафалк, который, по словам очевидцев, завершал маневр. Очевидцы сфотографировали место аварии и поделиилсь своими снимками в соцсети.

— В аварии никто не пострадал. В «ГАЗели» везли покойника, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Как скоро катафалк смог продолжить движение, не сообщают.

Напомним, ночью произошло еще одно ДТП. Новосибирец сбил работника дорожной службы и скрылся. Пострадавший, 22-летний парень, с травмой ноги доставлен в больницу. Водителя ищут полицейские. Работник дорожной службы не успел запомнить номер и марку автомобиля, наехавшего на него.

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