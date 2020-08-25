Новосибирец сбил работника дорожной службы и скрылся: его ищут полицейские

Новосибирец сбил работника дорожной службы и скрылся. Фото: ГИБДД Новосибирска

Во вторник, 25 августа, на Гусинобродском шоссе Новосибирска сбили 22-летнего работника дорожной службы, который находился на проезжей части. Парень жив, его госпитализировали в больницу с травмой ноги.

Автомобиль скрылся с места ДТП . Водителя разыскивают полицейские.

— Он двигался со стороны улицы Коминтерна по улице Гусинобродское шоссе в сторону Гусинобродского тракта, напротив дома №19 по улице Дегтярева совершил наезд на пешехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Госавтоинспекция города Новосибирска ищет очевидцев ДТП, всем кто знает о местонахождении виновника аварии, просьба обратиться по телефону 232 - 23 - 51, либо 232 — 23 — 21.

Напомним, 21 августа в Советском районе иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу с велосипедом. Пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинам.

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