В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Фото: архив «КП»

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что еще три человека умерли от коронавируса в инфекционном госпитале Новосибирска. Об этом рассказали в оперштабе правительстве региона.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека, — рассказали в оперштабе. — В реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ — 9 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 59 человек, при этом 61 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 094 человек, в том числе у 669 детей, выздоровели — 9 794 пациента.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 сентябре. По прежнему, под запретом кинотеатры и массовые мероприятия. Накануне возобновили свою работу фитнес-центры.

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