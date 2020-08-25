В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели еще 59 человек

Выздоровевших за сутки больше на 2 человека, чем заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 25 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 59 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровел за тот же период 61 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 094 сибиряков, из них — 669 детей. 9 794 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 344 человека, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 50 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 22 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 983 взрослых пациента.

Всего в Новосибирской области провели 395 842 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона, 35 195 человек сняты с меднаблюдения.

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