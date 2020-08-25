В Новосибирске сова, которая не может летать, сбежала от своих спасителей

Маленькая сова не хотела идти к своим спасителям. Фото: центр реабилитации диких животных

Волонтеры из новосибирского Центра реабилитации диких животных спасли маленькую сову. Ее нашли во дворе дома в поселке Кольцово. Птичка сидела во дворе и не двигалась. Очевидцы сообщили об этом волонтерам. Но как только спасители приехали забрать сову, птица вспомнила, зачем ей крылья и упорхнула.

— Она собралась с силами и смогла улететь от принудительной госпитализации. Но потом сдалась перед решительными «санитарами», — рассказали волонтеры центра.

Оказалось, что крылья у совы целые. Почему она не улетала со двора, рассказали КП-Новосибирск волонтеры.

Сейчас птицу лечат от воспаления. Фото: центр реабилитации диких животных

— Сначала мы подумали, что у нее травма головы. Возможно, она могла врезать в окно. Для них это все равно, что человеку упасть с высокого здания. И тогда возникает черепно-мозговая травма, с ушибами спинного мозга, позвоночника, головы, внутренние кровоизлияния. Но мы выяснили, что у нее небольшое внутреннее воспаление. Нужно поставить точный диагноз, вылечить травму — тогда сова восстановится и сама полетит, — рассказала КП-Новосибирск координатор центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Волонтеры полагают, что у совы может быть пневмония или аспергиллез — поражение легких грибками. А вылечить ее нужно до осени

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