После летних каникул: «Ростелеком» поможет вспомнить школьную программу

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Сервис разработан специально для школьников и представляет образовательный контент по двум направлениям - «Школа» и «Развитие». Первое позволяет изучать учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. Во втором разделе школьники знакомятся с современными цифровыми технологиями, учатся развить логику, память и креативность.

- Сервис «Лицей» помогает учиться всем школьникам, начиная с первого класса. Например, ученики младшего звена с помощью игровых онлайн-уроков постепенно втягиваются в процесс, а избежать скуки на первых порах им помогут развивающие мультфильмы. Для ребят из средней школы занятия построены таким образом, чтобы они постепенно и последовательно совершенствовали свои навыки. А уроки для старшеклассников содержат полноценные курсы для подготовки к Единому государственному экзамену с разбором заданий по отельным предметам, - отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Занятия для учеников проходят в онлайн-формате, который стал привычен для школьников во время дистанционного обучения весной 2020 года. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно выбирать произвольно. Подробная информация о сервисе «Ростелеком Лицей» - на сайте lc.rt.ru и по телефону 8-800-350-03-35.