Новосибирец внезапно решил сократить путь и проехал по клумбам: это попало на видео

Момент пролета по газону попал на камеру. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске на площади Лунинцев едва не произошло ДТП. Водитель на кроссовере внезапно решил сократить путь и поехал не по кольцу, как обычно, а напрямик: прямо по клумбам и газону. Это сняла камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе «АСТ-54».
Оказавшись снова на асфальте, водитель резко затормозил. Судя по всему, маневр был для него неожиданным. Ему повезло, что была ночь, и на дороге не было автомобилей.
Подписчики группы стали гадать, почему лихач решил пронестись по диагонали.
— Разве такое можно делать трезвым?
— Больше похоже, что он перепутал педали.
— Он бензин экономит, просто срезал чутка, — написали они в комментариях.
Они также рассказали, что водители не первый раз проезжают по газону площади — такое случается каждое лето.
Что стало причиной, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. По предварительной информации, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru