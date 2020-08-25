Новосибирец внезапно решил сократить путь и проехал по клумбам: это попало на видео

Момент пролета по газону попал на камеру. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на площади Лунинцев едва не произошло ДТП. Водитель на кроссовере внезапно решил сократить путь и поехал не по кольцу, как обычно, а напрямик: прямо по клумбам и газону. Это сняла камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в группе «АСТ-54».

Оказавшись снова на асфальте, водитель резко затормозил. Судя по всему, маневр был для него неожиданным. Ему повезло, что была ночь, и на дороге не было автомобилей.

Подписчики группы стали гадать, почему лихач решил пронестись по диагонали.

— Разве такое можно делать трезвым?

— Больше похоже, что он перепутал педали.

— Он бензин экономит, просто срезал чутка, — написали они в комментариях.

Они также рассказали, что водители не первый раз проезжают по газону площади — такое случается каждое лето.

Что стало причиной, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. По предварительной информации, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.

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