Под Новосибирском пьяный водитель перевернул цистерну с 17 тоннами газа и уснул

Под Новосибирском перевернулась цистерна с газом. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

На трассе Р-254 «Иртыш» в районе села Орловка Убинского района перевернулась цистерна с газом. По путевым листам в цистерне 17,5 тонн сжиженного пропана. Сотрудники ГИБДД сразу перекрыли трассу в обе стороны: была реальная угроза сильнейшего взрыва, какой случился в Волгограде. ЧП произошло 23 августа.

— На место прибыли спасателей Куйбышевского ПСО. Цистерна газа лежала на боку, у нее были повреждения. Ситуация была серьезная, так как положение цистерны неустойчивое, при этом откачать газ невозможно, а чего ждать от вентилей и трубопроводов после перевертывания — невозможно представить, — рассказали спасатели.

На ликвидацию ЧП привлекли кран и экскаватор. На место аварии привезли 3 грузовика песка. Спасатели за три часа перекидали 15 тонн песка, чтобы не допустить взрыва.

Напомним, днем 10 августа в Волгограде произошел взрыв на газовой заправке. Там загорелась цистерна с газом. На воздух взлетела АЗС.

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