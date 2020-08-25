Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Инфекция пока не уходит из региона. Фото: архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 августа 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 465 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 035 случаев COVID-19, в том числе 668 детей.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 57 человек, столько же выписали из инфекционного госпиталя. К сожалению, еще двое пенсионеров умерли. Всего за время эпидемии скончались 341 пациент.

В реанимации сейчас — 47 человек. К аппарату ИВЛ подключили 10 пациентов.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 9 733 человек.

С 24 августа в Новосибирской области возобновили работу фитнес-центры. Но режим повышенной готовности продлили до 30 сентября. По-прежнему закрыты кинотеатры, запрещены массовые мероприятия.

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