«Родители упустили их из вида»: в Крыму двое мальчиков-братьев из Новосибирска потерялись в горах

В Крыму потерялись двое детей из Новосибирска. Фото: https://mchs.rk.gov.ru/ru/article/show/11590

В Крыму потерялись двое детей из Новосибирска. Они вместе с родителями гуляли по тропе Голицына, но в один момент взрослые потеряли их из виду. На помощь сибирякам пришли спасатели.

— В службу спасения поступил сигнал о том, что в районе Тропы Голицына ( Городской округ Судак) потерялись двое детей. К месту проведения поисковых работ немедленно были направлены: дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудники ГУ МЧС России по РК и сотрудники МВД. По прибытии спасатели выяснили, что туристы из Новосибирска гуляли по тропе и отпустили своих сыновей 13 и 5 лет вперед, а потом потеряли их из виду. Родители еще два часа пытались сами найти детей, но потом все же обратились за помощью к спасателям, цитирует сайт МЧС Республики Крым министра ЧС Сергея Шахова.

Найти детей удалось в районе грота Шаляпина. В помощи врачей ребята, к счастью, не нуждались, их передали родителям. В МЧС взрослым еще раз напоминают о том, как важно учить детей быть осторожными в подобных ситуациях и не забывать о правилах безопасности.

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