«Вешала белье и не удержалась»: в Новосибирске с балкона на 3 этаже сорвалась женщина

Следователи проводят проверку по данному факту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 24 августа в Новосибирске произошел трагический несчастный случай: с балкона третьего этажа выпала 31-летняя женщина. Прохожие вызвали сибирячке скорую помощь, но, к сожалению, она скончалась по пути в больницу. Произошло ЧП в Ленинском районе, в доме по адресу Котовского,35.

— Насколько мне известно, девушка снимала там квартиру. Сегодня она пошла развешивать сушиться белье на балконе, а поскольку была маленького роста, то старалась дотянуться до сушилки. Видимо, не удержалась и упала вниз, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Информацию о произошедшем подтвердили в СУ СК по Новосибирской области.

— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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