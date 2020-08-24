«А где Матроскин?»: в Новосибирске по детской площадке гуляют коровы

Новосибирцы засняли как по детской площадке в Ленинском районе гуляют коровы. Фото:"АСТ-54"

Новосибирцы засняли как по детской площадке в Ленинском районе гуляют коровы. На кадрах ролика видно, как парнокопытные пробежали около детского городка, вызвав небывалый восторг у гулявших там ребят.

— По детской площадке около дома по улице Новосибирская,11 ходят коровы, — рассказывает сибиряк, заснявший неожиданных гостей на видео, опубликованном в паблике «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».

Засняли животных и другие сибиряки, когда коровы уже двинулись в другую сторону и отправились гулять вдоль жилых домов. В комментариях под постом в паблике «АСТ-54», где появился этот ролик, многие подписчики отметили, что там есть не только взрослые коровы, но и теленок:

— Это просто мама-корова показывает теленку город.

— Где-то рядом должен быть Матроскин.

— Жителей Троллейного этим не удивить, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru