Погода в Новосибирске на 25 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске снова обещают прохладу и дождь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 25 августа 2020 года будет по-прежнему прохладной и дождливой.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +19-21 градус, ночью — +10-12. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +17-22 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем составит +19-20 градусов, ветер юго-западный 2-2,5 метра в секунду.

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