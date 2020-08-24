График работы новосибирского зоопарка с 24 августа 2020 года: рассказываем, когда туда можно будет попасть

Публикуем график работы новосибирского зоопарка с 24 августа 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Публикуем график работы новосибирского зоопарка с 24 августа 2020 года. Популярное у жителей и гостей города место сменило время работы.

— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 24 августа 2020 года изменяется время работы зоопарка с 09-00 до 21-00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20-00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход,- сообщили в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Напомним, зоопарк возобновил свою работу с 24 июня. Сейчас билеты туда можно приобрести как в кассах, так и на сайте зоопарка. Уже возобновили свою работу кафе и большая часть аттракционов. Однако закрытые павильоны зоопарка до сих пор остаются закрытыми для посещения. Кроме того, на территории зоопарка обязательно соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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