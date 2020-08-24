Не вернулся с работы: под Новосибирском ищут мужчину со шрамом над бровью

В Новосибирске ищут 36-летнего Дениса Юрьевича Горбачева. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирской области ищут 36-летнего Дениса Юрьевича Горбачева. Мужчина пропал в ночь с 21 на 22 мая в селе Дубровка в Маслянинском районе, последний раз его видели на работе. После этого никаких сведений о том, где может находиться сибиряк, не было. На сегодня его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Над бровью есть шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Во что был одет мужчина на момент своего исчезновения неизвестно.

Сибиряка уже долгое время ищет полиция, сейчас к процессу подключились и волонтеры. Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в разных районах области или в другом регионе.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Дениса Юрьевича или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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